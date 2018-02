video Condividi | S.O. 19:00 Air Italy, Violante: hub a Malpensa



Francesco Violante, Chairman Meridiana (oggi Air Italy), traccia la road map del futuro vettore: 50 macchine entro il 2022 con hub a Milano Malpensa. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione del piano di rafforzamento dei voli di corto-raggio, con l´obiettivo di incrementare in particolare la parte relativa alle connessioni.