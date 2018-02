Condividi | M.P. 18:40 A scendere in pista è stato il piccolo pilota turritano Antonello Congiata con il suo Kart categoria baby, a solo 8 anni domenica 11 febbraio il piccolo driver seguito dal padre Carlo Congiata ha disputato la prima gara del campionato regionale Sardegna nella pista di Villanovafranca conquistando un prezioso quarto posto Turris Competition Team: piccolo pilota in gara



PORTO TORRES - Dopo qualche anno di stop è ritornato in pista settore Kart il Turris Competition Team di Porto Torres gestito da Maurizio Mocci. A scendere in pista è stato il piccolo pilota turritano Antonello Congiata con il suo Kart categoria baby, a solo 8 anni domenica 11 febbraio il piccolo driver seguito dal padre Carlo Congiata ha disputato la prima gara del campionato regionale Sardegna nella pista di Villanovafranca conquistando un prezioso quarto posto, categoria questa già affollata da piccoli driver affamati di divertimento con un pizzico di agonismo.



«Come accade già in molti paesi del Nord Europa anche in Italia da qualche anno si presta molta più attenzione ai piccolissimi piloti, - spiega Mocci - al fine di seguirli ed agevolarli quanto prima nell'esordire nelle formule più alte dell'automobilismo mondiale. L'obiettivo del pilota coadiuvato da Team e dal prezioso supporto del padre (già campione regionale Sardegna nel 2011 con lo stesso team) è quello di far divertire il piccolo Antonello e orientarlo nel mondo del Motorsport automobilistico.