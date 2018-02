Condividi | A.S. 18:31 E´ il primo firmatario della legge che ha innovato la responsabilità professionale in campo sanitario ma è anche stato in prima linea sulle altre leggi che hanno cambiato in questa legislatura molte delle normative e dato risposta a molteplici problematiche Biotestamento: Gelli a Sassari e Alghero



ALGHERO – Sarà Federico Gelli responsabile sanità del Pd ad animare la giornata elettorale di giovedì 22 con due iniziative aperte ad operatori della sanità, ad Alghero e a Sassari. Federico Gelli è il primo firmatario della legge che ha innovato la responsabilità professionale in campo sanitario ma è anche stato in prima linea sulle altre leggi che hanno cambiato in questa legislatura molte delle normative e dato risposta a molteplici problematiche.



Dalla legge di riforma sulle professioni sanitarie, alla legge sul biotestamento, ai farmaci salvavita, al superamento del precariato in sanità, costituiscono un bilancio positivo per la sanità del Paese, non più fuori controllo sul piano dei conti, ma in grado di affrontare i grandi cambiamenti nel settore della salute. Federico Gelli sarà a Sassari all’Hotel Grazia Deledda giovedì alle ore 18 per sostenere i due candidati del centrosinistra all’uninominale della Camera e del Senato, Silvio Lai e Gianfranco Ganau.



All'incontro parteciperanno oltre agli operatori sanitari ed esperti del settore l'assessore regionale alla sanità Luigi Arru, i vertici delle aziende sanitarie e i rappresentanti degli operatori sanitari. Inoltre interverranno i candidati del PD nella lista proporzionale Gavino Manca e Giovanna Sanna. Ad Alghero Federico Gelli sarà relatore in un'iniziativa sul tema del biotestamento e delle politiche per la salute alle ore 15.30, nella sede del PD di Alghero in via Mazzini 99, con i candidati del Pd e del centrosinistra.