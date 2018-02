Condividi | S.O. 17:05 I candidati alle politiche di marzo, Andrea Farris e Luigi Umberto Todini attesi mercoledì 21 presso la sala "10 Febbraio". Esporranno a tutti gli interessati il programma di CasaPound Italia Politiche: CasaPound si presenta a Fertilia



ALGHERO - Ancora due settimane al voto per le Politiche 2018. Mercoledì 21 (alle ore 18.30) a Fertilia, presso la sala "10 Febbraio" in lungomare Rovigno, si terrà una conferenza stampa in cui il candidato all'uninominale alla camera dei deputati Andrea Farris e il candidato all'uninomilale al Senato della Repubblica Luigi Umberto Todini, esporranno il programma di CasaPound Italia.