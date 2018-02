Condividi | A.S. 17:00 Air Malta lancia quattro nuove rotte e collega Malta con l’aeroporto di Londra Southend, la Sardegna e la Sicilia. Operative da maggio le tratte Cagliari-Malta e Cagliari-Londra Southend Da Cagliari su Malta e Londra Southend



CAGLIARI - Air Malta ha introdotto quattro nuove rotte: da Malta a Londra Southend, da Malta a Cagliari e voli tra Londra Southend, Catania e Cagliari. L'annuncio dei nuovi voli, che saranno operativi a partire dal 4 maggio 2018, è stato fatto oggi (lunedì) durante una conferenza stampa tenuta presso la sede della compagnia aerea a Luqa.



Alberto Scanu, Ceo dell’Aeroporto di Cagliari ha sottolineato: «Siamo molto soddisfatti della partnership con Air Malta e siamo felici di accogliere questa importante Compagnia Aerea nel principale aeroporto della Sardegna. I nuovi collegamenti tra Cagliari, Malta e Londra Southend contribuiranno a rendere molto più vicine le nostre

due meravigliose Isole del Mediterraneo ed apriranno nuove possibilità di collegamento tra Cagliari e Londra, attraverso uno degli aeroporti meglio collegati con il centro città».



