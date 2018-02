Condividi | Red 16:05 Nuovi aerei, nuovo logo e nuovi colori. Il piano strategico include, inoltre, il rafforzamento dei voli di corto-raggio, con l´obiettivo di incrementare in particolare la parte relativa alle connessioni, e il raggiungimento entro il 2022 di 50 destinazioni servite Addio a Meridiana: c´è Air Italy



OLBIA - Meridiana cambia nome in Air Italy e, con il supporto del nuovo azionista Qatar Airways, punta a diventare il vettore nazionale perl'Italia, scalzando Alitalia. «Dimostreremo che la stella siamo noi»" ha detto il group Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, presentando i piani di sviluppo di Air Italy, che punta a creare più di 1.500 posti. In 5 anni la flotta crescerà a 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri, ha indicato Francesco Violante, presidente di Meridiana.



«Il futuro sarà bellissimo, c'è molto entusiasmo anche se ci sono aspetti difficili perché nel settore c'è grande concorrenza» ha detto Akbar Al Baker, assicurando che Air Italy porterà valore a tutti e riderifinirà l'esperienza dei passeggeri ispirandosi all'alto livello di servizio e alla qualità di QatarAirwais.



