L´Azienda per la tutela della salute della Sardegna ed il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari hanno siglato un accordo triennale in materia di formazione antincendio e di sicurezza sul lavoro Sicurezza: accordo Ats-Vigili del fuoco



SASSARI - Ottimizzare la sicurezza nelle strutture ospedaliere e formare il personale Ats sulla prevenzione agli incendi e sulla lotta antincendio. Sono questi gli obiettivi dell’accordo triennale siglato tra l’Azienda per la tutela della salute della Sardegna ed il comando dei Vigili del fuoco di Sassari.



Il protocollo d'intesa prevede, in linea con la normativa vigente, un corso formativo composto sia da lezioni seminariali, sia da esercitazioni pratiche. Queste attività, coordinate tra loro e dirette dai funzionari e dal personale tecnico del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, mirano a formare le unità del personale dipendente Ats per incrementare le competenze specifiche in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per creare dei piani di emergenza funzionali alle strutture ospedaliere aziendali. Al termine del percorso formativo, i dipendenti iscritti al corso riceveranno un attestato di partecipazione e la relativa certificazione.