Condividi | M.P. 14:40 Un´altra scrittrice sarda tra le più lette sarà ospite a Porto Torres martedì 20 febbraio alle ora 18.30 presso la libreria Koinè. Vanessa Roggeri presenta il suo ultimo romanzo "La cercatrice di corallo", edito da Rizzoli La cercatrice di corallo: Roggeri presenta il libro a Porto Torres



PORTO TORRES - Un'altra scrittrice sarda tra le più lette sarà ospite a Porto Torres martedì 20 febbraio alle ora 18.30 presso la libreria Koinè. Vanessa Roggeri presenta il suo ultimo romanzo "La cercatrice di corallo", edito da Rizzoli.Il libro racconta la storia di Achille e Regina che si incontrano per la prima volta nell’estate del 1919, di fronte alle acque spumeggianti di una Sardegna magica. Regina dona ad Achille un rametto di corallo rosso come il fuoco, il più prezioso, con la promessa che gli porterà fortuna.



Anni dopo, quella bambina è diventata una delle più abili cercatrici di corallo; quando si tuffa da Medusa, il peschereccio di suo padre, neanche l’onda più alta e minacciosa la spaventa. Lei è come una creatura dei mari ed è talmente libera da non avere mai conosciuto legami. Finché, un giorno, la sua strada si incrocia di nuovo con quella di Achille: nel viso di un uomo ritrova gli occhi del ragazzino di un tempo.A travolgerli non è solo un sentimento folle, ma anche un passato indelebile. Le loro famiglie, infatti, sono legate a doppio filo da rancori e vendette ed è in corso una guerra senza ritorno.



Spesso non basta l’amore per cambiare un destino che sembra già scritto. Ma l’unico modo di scoprirlo è provarci, fino all’ultimo. Vanessa Roggeri ci racconta una terra densa di tradizioni con una scrittura traboccante della forza e della determinazione di chi in quell’isola ci è nato. Il ritorno di un’autrice che con le sue storie di passioni ha emozionato migliaia di lettrici. Dialoga con l'autrice la scrittrice turritana Dalila Speziga. Commenti PORTO TORRES - Un'altra scrittrice sarda tra le più lette sarà ospite a Porto Torres martedì 20 febbraio alle ora 18.30 presso la libreria Koinè. Vanessa Roggeri presenta il suo ultimo romanzo ", edito da Rizzoli.Il libro racconta la storia di Achille e Regina che si incontrano per la prima volta nell’estate del 1919, di fronte alle acque spumeggianti di una Sardegna magica. Regina dona ad Achille un rametto di corallo rosso come il fuoco, il più prezioso, con la promessa che gli porterà fortuna.Anni dopo, quella bambina è diventata una delle più abili cercatrici di corallo; quando si tuffa da Medusa, il peschereccio di suo padre, neanche l’onda più alta e minacciosa la spaventa. Lei è come una creatura dei mari ed è talmente libera da non avere mai conosciuto legami. Finché, un giorno, la sua strada si incrocia di nuovo con quella di Achille: nel viso di un uomo ritrova gli occhi del ragazzino di un tempo.A travolgerli non è solo un sentimento folle, ma anche un passato indelebile. Le loro famiglie, infatti, sono legate a doppio filo da rancori e vendette ed è in corso una guerra senza ritorno.Spesso non basta l’amore per cambiare un destino che sembra già scritto. Ma l’unico modo di scoprirlo è provarci, fino all’ultimo. Vanessa Roggeri ci racconta una terra densa di tradizioni con una scrittura traboccante della forza e della determinazione di chi in quell’isola ci è nato. Il ritorno di un’autrice che con le sue storie di passioni ha emozionato migliaia di lettrici. Dialoga con l'autrice la scrittrice turritana Dalila Speziga.