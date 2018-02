Condividi | Red 16:12 Polizia locale ed Aci, per vivere la strada in sicurezza, propone il progetto di educazione stradale “Impariamo l’educazione stradale a scuola” nelle scuole cittadine Alghero a scuola di educazione stradale



ALGHERO - Il progetto “Impariamo a scuola l’educazione stradale”, coordinato dalla Polizia Locale e dall'Assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Alghero, con la partecipazione di Aci Sassari, si propone attraverso un percorso formativo-educativo di insegnare agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a vivere la strada in modo sicuro e responsabile. La finalità principale del progetto nasce dalla necessità di attivare fin dall’infanzia una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza stradale con particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti della strada appartenenti alla fascia più debole (pedoni e ciclisti).



Obbiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i bambini ed i ragazzi di età compresa tra i cinque ed i tredici anni sul comportamento da adottare sulla strada e sulle conseguenti regole da rispettare. Il corso si svolgerà in un’unica giornata formativa (una per ogni ordine e grado d’istruzione per un totale di tre giornate) della durata di tre ore. Destinatari del progetto sono gli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria “La Pedrera” e della Scuola secondaria di primo grado “Maria Carta”.



I corsi sono strutturati su diversi temi, in relazione ai destinatari delle lezioni: dall'attraversamento pedonale ed il suo utilizzo, al semaforo, al vigile amico, dall'utilizzo delle cinture di sicurezza al conseguimento della patente Am, uso del ciclomotore e del casco. Si comincia mercoledì 21 febbraio, alle 9.30, con la scuola dell'infanzia. Seguono gli appuntamenti di lunedì 26 e martedì 27 febbraio, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo, con le lezioni rivolte alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Si è tenuta oggi (lunedì), la riunione operativa tra i referenti del progetto della Polizia locale, coordinati da Simonetta Rubattu, ed i funzionari dell'Aci Sassari, accompagnati dal presidente Giulio Pes.