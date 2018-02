Condividi | Red 15:03 Mercoledì, alle 17.30, nella Biblioteca San Michele, a Lo Quarter, Neria De Giovanni presenterà il suo nuovo libro “Tacita Muta la dea del silenzio”, edito da Nemapress Libri: De Giovanni presenta Tacita Muta



ALGHERO - Il 21 febbraio, l’Unesco celebra la Giornata mondiale della lingua madre dedicata alle lingue minoritarie nel mondo, quelle che, per consuetudine, si suole definire le “lingue tagliate” nel corso dei secoli dalle culture dominanti. La data intende ricordare il 21 febbraio 1952, quando studenti bengalesi dell’università di Dacca furono uccisi dalle forze militari del Pakistan, che allora comprendeva anche il Bangladesh, perché protestavano per il mancato riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. Con singolare coincidenza, proprio nello stesso giorno, nell’Antica Roma si celebrava la festa di Tacita Muta, la ninfa canterina a cui Giove tagliò la lingua per aver svelato a Giunone i suoi tradimenti.



Così da Lala, il suo vero nome, la ninfa che parla, divenne appunto Tacita Muta e condotta da Mercurio nel regno del silenzio eterno, nel regno dei morti. Ma lungo la strada, la ninfa fu violentata dal dio e da quello stupro nacquero i Lari, posti a tutela della famiglia. Con “Tacita Muta, la dea del silenzio” (Nemapress, Roma-Alghero), Neria De Giovanni racconta questo mito collegandolo con l’archetipo della Grande Madre mediterranea, mettendo in evidenza come la parola tagliata preservi comunque segreti da svelare pur nell’orrore della reiterata violenza sulle donne. Nel libro, De Giovanni ripercorre con la consueta partecipazione emotiva il mito di questa dea che da vittima della violenza brutale si trasformò nel simbolo della libertà di parola.



