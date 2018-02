Condividi | Red 17:28 Nel match valido per la 13esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, il XV algherese sbanca per 17-36 il campo dell´Amatori&Union Milano e, complice il 15-8 subito dal Monferrato a Capoterra, aggancia i piemontesi al primo posto Amatori Rugby Alghero: vittoria, bonus e vetta



ALGHERO – L'Amatori Alghero vince e torna in vetta alla classifica. Nel match valido per la 13esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby, il XV algherese sbanca per 17-36 il campo dell'Amatori&Union Milano e, complice il 15-8 subito dal Monferrato a Capoterra, aggancia i piemontesi al primo posto.



PRIMO TEMPO. Padroni di casa in vantaggio al 6’, con la meta di Bieneti trasformata da Riva (7-0). Quattro minuti dopo, arriva il pari, con la meta algherese di Armani trasformata dall'allenatore-giocatore Anversa. Milanesi ancora in vantaggio al 18’, con la meta di Berton(12-7) ma, proprio allo scadere del tempo, Anversa trova la via della meta e la trasforma per il 12-14 al riposo.



SECONDO TEMPO. Al 53', il piazzato di Anversa vale il 12-17, ma passano due minuti e la meta di Mastromauro pareggia i conti. E' la scintilla che spinge l'Amatori Alghero a fare il massimo sforzo, che porta a tre mete (Francesio al 60', Ceglia al 72' e Serra allo scadere), con Anversa che trasforma la prima e la terza, per il 17-36 finale. Poi, la buona notizia da Capoterra, che rende ancora più allegro il ritorno in Sardegna.



AMATORI&UNION MILANO-AMATORI ALGHERO 17-36:

AMATORI&UNION MILANO: Riva, Di Ceglia, Castello, Bienati, Berton (21’st Daturi), Buongiorno, Benedetti, Demolli, Mastromauro, Gola (30’st San Martin), Caputo, Sirtori (36’st Bergamasco), Di Benedetto (19’st Picciaccia), Persi (30’st Bandoni), Morosi. Coach Bruno Mozzani.

AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Delrio, Serra, Francesio, Pesapane (36’st Peana), Anversa, Armani, Fernandez, Fall, Daga (5’st Ceglia), Tevdoradze, Paco, Prette, Spirito, Salaris (36’st Ilie). Coach Marco Anversa.

ARBITRO: Giuseppe Vivarini di Padova.

PUNTI: 6’ meta Bieneti, trasforma Riva; 10’ meta Armani, trasf. Anversa; 18’ meta Berton; 40’ meta Anversa, trasf. Anversa; 53’ calcio piazzato Anversa; 55’ meta Mastromauro; 60’ meta Francesio, trasf. Anversa; 72’ meta Ceglia; 80’ meta Serra, trasf. Anversa.



Nella foto: un momento del match Commenti ALGHERO – L'Amatori Alghero vince e torna in vetta alla classifica. Nel match valido per la 13esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby, il XV algherese sbanca per 17-36 il campo dell'Amatori&Union Milano e, complice il 15-8 subito dal Monferrato a Capoterra, aggancia i piemontesi al primo posto.PRIMO TEMPO. Padroni di casa in vantaggio al 6’, con la meta di Bieneti trasformata da Riva (7-0). Quattro minuti dopo, arriva il pari, con la meta algherese di Armani trasformata dall'allenatore-giocatore Anversa. Milanesi ancora in vantaggio al 18’, con la meta di Berton(12-7) ma, proprio allo scadere del tempo, Anversa trova la via della meta e la trasforma per il 12-14 al riposo.SECONDO TEMPO. Al 53', il piazzato di Anversa vale il 12-17, ma passano due minuti e la meta di Mastromauro pareggia i conti. E' la scintilla che spinge l'Amatori Alghero a fare il massimo sforzo, che porta a tre mete (Francesio al 60', Ceglia al 72' e Serra allo scadere), con Anversa che trasforma la prima e la terza, per il 17-36 finale. Poi, la buona notizia da Capoterra, che rende ancora più allegro il ritorno in Sardegna.AMATORI&UNION MILANO-AMATORI ALGHERO 17-36:AMATORI&UNION MILANO: Riva, Di Ceglia, Castello, Bienati, Berton (21’st Daturi), Buongiorno, Benedetti, Demolli, Mastromauro, Gola (30’st San Martin), Caputo, Sirtori (36’st Bergamasco), Di Benedetto (19’st Picciaccia), Persi (30’st Bandoni), Morosi. Coach Bruno Mozzani.AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Delrio, Serra, Francesio, Pesapane (36’st Peana), Anversa, Armani, Fernandez, Fall, Daga (5’st Ceglia), Tevdoradze, Paco, Prette, Spirito, Salaris (36’st Ilie). Coach Marco Anversa.ARBITRO: Giuseppe Vivarini di Padova.PUNTI: 6’ meta Bieneti, trasforma Riva; 10’ meta Armani, trasf. Anversa; 18’ meta Berton; 40’ meta Anversa, trasf. Anversa; 53’ calcio piazzato Anversa; 55’ meta Mastromauro; 60’ meta Francesio, trasf. Anversa; 72’ meta Ceglia; 80’ meta Serra, trasf. Anversa.Nella foto: un momento del match