video Condividi | S.O. 9:56 Il Carnevale invade e colora Alghero



Oltre duemila figuranti per la tradizionale sfilata dei bambini nella città di Alghero. Taglio del nastro con l´artista Gianvittorio Vacca, l´assessore alla Cultura e Turismo, Gabriella Esposito, e i responsabili dell´ufficio Politiche familiari del comune. Le immagini della festa: al termine della sfilata, frittelle e musica per tutti Oltre duemila figuranti per la tradizionale sfilata dei bambini nella città di Alghero. Taglio del nastro con l´artista Gianvittorio Vacca, l´assessore alla Cultura e Turismo, Gabriella Esposito, e i responsabili dell´ufficio Politiche familiari del comune. Le immagini della festa: al termine della sfilata, frittelle e musica per tutti • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV