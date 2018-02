Condividi | Red 23:22 In occasione della pausa nel 6 Nazioni, i campionati nazionali a vari livelli ritornano in campo per la disputa di una giornata. Domani pomeriggio, nel girone 1 di Serie B, per la 13esima giornata, la vicecapolista Amatori Alghero sarà di scena sul campo dell’Amatori&Union Milano Rugby: l´Amatori riparte da Milano



ALGHERO - Il 6 Nazioni ha catalizzato l’attenzione degli amanti del rugby in queste tre settimane. Le prime due giornate del torneo hanno visto la Nazionale italiana perdere contro Inghilterra ed Irlanda. Ma per la carovana azzurra della quale fa parte anche il presidente dell'Amatori Alghero Franco Badessi, ci sono ancora tre giornate per tentare di guadagnare punti nel prestigioso Campionato NatWest 2018, che si ferma fino a venerdì 23 febbraio, quando Parisse e compagni sfideranno la Francia. Per questo, i campionati nazionali a vari livelli ritornano in campo per la disputa di una giornata. Domani, domenica 18 febbraio, alle 14.30, per la 13esima giornata del girone 1 di serie B, la vicecapolista Amatori Alghero giocherà sul campo dell’Amatori&Union Milano



Il campionato si era fermato con gli algheresi vittoriosi in casa per 48-24 con il Sondrio Sertori, successo che ha permesso ad Anversa e ai suoi di confermare la seconda posizione in classifica a quota 48punti, a -4 dalla capolista Monferrato. Vincere in questo turno sarà fondamentale anche se la gara che attende i catalani non sarà delle più semplici, come d'altronde tutte quelle che si giocano lontano dalle mura amiche di Maria Pia. Avversario di turno l’Amatori&Union Milano, squadra di bassa classifica che ha necessità di far punti e che in casa cercherà dunque di trattenerne il più possibile. Di fronte troverà l’Alghero, che ha motivazioni di sicuro differenti e che sa di non potersi permettere di sbagliare. La classifica in vetta è corta.



Il XV algherese, dopo alcuni giorni di meritato riposo, ha ripreso ad allenarsi alacremente per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. Saranno tre mesi faticosi, che segneranno le sorti stagionali. E se l'Alghero dovrà vedersela in trasferta con l'Amatori&Union Milano, la capolista sarà di scena in Sardegna per incontrare l'Amatori Capoterra. La formazione del Capo di sotto, reduce dalla sconfitta con l'altra formazione meneghina (il Cus Milano, quarta della classe), cerca il riscatto sul campo di casa. Più agevoli (almeno sulla carta) gli impegni di Biella e Cus Milano. I piemontesi sono attesi dalla gara in trasferta contro il Tutto Cialde Lecco, penultimo della classe, mentre i milanesi andranno a Lumezzane.