Il Gsd Key Estate Porto Torres è stato sconfitto dal S. Stefano Sport UBI-Banca con il punteggio di 41-90, nella gara valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A Gsd Porto Torres sconfitto dal Santo Stefano



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres è stato sconfitto dal S. Stefano Sport UBI-Banca con il punteggio di 41-90, nella gara valevole per la quinta giornata di ritorno della Serie A di basket in carrozzina, disputata al Palazzetto dello Sport Alberto Mura. La squadra di coach Lamine Sene non ha potuto opporsi allo strapotere degli avversari, che proseguono la propria corsa in cima alla classifica del massimo campionato Fipic.



Una gara decisa da subito, con i marchigiani che, già nel primo quarto, sospinti da un pressoché infallibile Giaretti, hanno preso un cospicuo vantaggio, 21-4, che è poi andato via via dilatandosi. I pronostici sono stati, dunque, rispettati.



Il Gsd ha 6 punti in graduatoria, così come Varese che, la prossima settimana, sfiderà il Bergamo (Porto Torres farà, invece, visita al Santa Lucia Roma). Mancano solo due turni alla fine della regular season. All’ultima giornata, il 3 marzo, la Key Estate ospiterà Bergamo e Varese aprirà le porte del proprio palasport alla Polisportiva Nordest, per un finale ad alta tensione.



Gsd Key Estate Porto Torres – S. Stefano Sport Ubi-Banca 41-90 (4-21, 15-25, 11-20, 11-24)



Gsd Key Estate Porto Torres (17/44, 0/2, 7/17 T.L.) – Jimenez Gonzalez, Gharibloo 22 (9/16, 4/9 t.l.), Puggioni 4 (2/7, 0/1, 0/2 t.l.), Canu 2 (1/6), Falchi 13 (5/13, 0/1, 3/6 t.l.), Elia, Ion (0/2 da 2). All. Sene



