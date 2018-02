Condividi | M.P. 14:52 Un cliente ruba il cellulare all´autista che lo accompagna a destinazione. Il personale della sezione volanti di Sassari ha denunciato in stato di libertà un uomo di 35anni, residente a Porto Torres, con precedenti di polizia, che è stato segnalato per furto. Ruba il cellulare al taxista: denunciato portotorrese



PORTO TORRES - Un cliente ruba il cellulare all'autista che lo accompagna a destinazione. Il personale della sezione volanti di Sassari ha denunciato in stato di libertà un uomo di 35anni, residente a Porto Torres, con precedenti di polizia, che è stato segnalato per furto.



Nel corso della notte appena trascorsa, gli agenti, mentre transitavano nei dintorni della Questura, sono stati avvicinati da un taxista che, dopo aver accompagnato un cliente in una via limitrofa si era accorto che il proprio cellulare era sparito dall’interno dell’auto. Gli operatori, dopo aver effettuato un breve giro, hanno notato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dall’autista, che teneva in mano un telefono cellulare e lo hanno fermato.



Lo stesso è stato accompagnato in questura, dove poco dopo è sopraggiunto l'autista del taxi che ha riconosciuto sia l'uomo che lo smartphone sottrattogli da quest'ultimo. Il 35enne, con precedenti di polizia, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di furto.