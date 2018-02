Condividi | Red 15:38 Nel corso di attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, quelle del Gruppo di Cagliari, delle Tenenze di Iglesias e Sarroch hanno eseguito quattro interventi. Sequestrati complessivamente oltre 12.000 articoli Abusivismo commerciale: maxisequestro nel Cagliaritano



CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, quelle del Gruppo di Cagliari, delle Tenenze di Iglesias e Sarroch hanno eseguito quattro interventi. Il primo è stato effettuato nei confronti di un esercizio commerciale operante a Quartu Sant'Elena nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori: nel corso dell’intervento, è stata riscontrata la vendita di merce in violazione delle norme contenute nel codice del consumo. I militari hanno trovato 435 prodotti, tra giocattoli e gadget, privi della corretta etichettatura, poichè sprovvisti in alcuni casi della descrizione in lingua italiana ed in altri casi dell’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o dell’importatore.



Nel secondo, operato in un negozio di Gonnesa, le Fiamme gialle hanno individuato 487 articoli (anche in questo caso, giocattoli ed accessori) privi della prevista marcatura “Ce”, nonché delle indicazioni necessarie a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri. In un'attività commerciale di Pula, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di 174 prodotti (piccoli elettrodomestici per uso personale, accessori di telefonia ed informatica e lampadine) privo della prescritta marcatura “Ce”, nonché delle previste indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzione e destinazioni d'uso).



In un grande magazzino di Cagliari, i militari del locale Gruppo hanno individuato 119.579 prodotti di cancelleria privi della corretta etichettatura relativamente all'indicazione dell’importatore e del fabbricante, in violazione delle norme dettagliate dal codice del consumo. I complessivi 120.675 articoli sono stati sottoposti a sequestro ed i titolari dei negozi sono stati multati ognuno con una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25mila euro. Commenti CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto dell’abusivismo commerciale e della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, quelle del Gruppo di Cagliari, delle Tenenze di Iglesias e Sarroch hanno eseguito quattro interventi. Il primo è stato effettuato nei confronti di un esercizio commerciale operante a Quartu Sant'Elena nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori: nel corso dell’intervento, è stata riscontrata la vendita di merce in violazione delle norme contenute nel codice del consumo. I militari hanno trovato 435 prodotti, tra giocattoli e gadget, privi della corretta etichettatura, poichè sprovvisti in alcuni casi della descrizione in lingua italiana ed in altri casi dell’indicazione delle specifiche tecniche del prodotto o dell’importatore.Nel secondo, operato in un negozio di Gonnesa, le Fiamme gialle hanno individuato 487 articoli (anche in questo caso, giocattoli ed accessori) privi della prevista marcatura “Ce”, nonché delle indicazioni necessarie a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri. In un'attività commerciale di Pula, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di 174 prodotti (piccoli elettrodomestici per uso personale, accessori di telefonia ed informatica e lampadine) privo della prescritta marcatura “Ce”, nonché delle previste indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana (provenienza e tipologia di prodotto, materiali impiegati, istruzioni, precauzione e destinazioni d'uso).In un grande magazzino di Cagliari, i militari del locale Gruppo hanno individuato 119.579 prodotti di cancelleria privi della corretta etichettatura relativamente all'indicazione dell’importatore e del fabbricante, in violazione delle norme dettagliate dal codice del consumo. I complessivi 120.675 articoli sono stati sottoposti a sequestro ed i titolari dei negozi sono stati multati ognuno con una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 25mila euro.