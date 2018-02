Condividi | Red 15:09 Una denuncia riguarda un 23enne segnalato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Ieri pomeriggio, gli agenti della Sezione Volanti, nel transitare in Via Pascoli, hnnoa notato un giovane stazionare davanti ad un´attività di “Compro oro” in atteggiamento sospetto Porto ingiustificato d´armi: sassarese denunciato



SASSARI - Una denuncia riguarda un 23enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine, segnalato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Ieri pomeriggio (venerdì), gli agenti della Sezione Volanti, nel transitare in Via Pascoli, hanno notato un giovane stazionare davanti ad un'attività di “Compro oro” in atteggiamento sospetto.



Visibilmente agitato davanti i poliziotti, il ragazzo non ha saputo fornire spiegazioni circa la sua presenza davanti al negozio ed all’invito di mostrare cosa avesse nelle tasche, lo stesso ha esibito una pistola tipo revolver a tamburo. L’oggetto è risultato essere una pistola giocattolo, ma priva del tappo rosso di sicurezza.



Inoltre, il personale del negozio ha dichiarato che poco prima, il giovane aveva suonato il campanello per poter accedere all'interno dell'attività ma, poiché impegnati con altri clienti, non avevano aperto la porta, facendolo attendere all'esterno. Dopo essere stato identificato, il 23enne è stato accompagnato negli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.