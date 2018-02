Condividi | Red 14:08 La scorsa notte, gli agenti della Sezione Volanti della locale Questura ha arrestato per furto un sassarese, già noto alle Forze dell´ordine Furto in furgone: 39enne in manette



SASSARI - La scorsa notte, gli agenti della Sezione Volanti della locale Questura ha arrestato per furto un 39enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. Intorno alle 2, i poliziotti sono intervenuti in una via della periferia cittadina dove, poco prima, erano state segnalate due persone intente a rubare all’interno di un furgone.



Sul posto, gli agenti hanno appurato che uno dei due era il proprietario del furgone che, mentre rientrava a casa, aveva notato uno sconosciuto dentro il suo mezzo posteggiato nel cortile condominiale. L’uomo, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire, ma è stato subito bloccato con una borsa al seguito dal proprietario del furgone, fino all’arrivo della polizia.



Dopo aver riconsegnato al legittimo proprietario gli oggetti sottratti, del valore di circa mille euro, i poliziotti hanno accompagnato il 39enne, in stato d'arresto, negli uffici della Questura e, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà oggi (sabato), al Tribunale di Sassari.