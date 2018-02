14/2/2018 Sblocco del turn over del personale Ats La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, ha sbloccato il turn over del personale dell’Azienda per la tutela della salute. Con la delibera approvata ieri, l’Ats potrà assumere, fermo restando il blocco totale del turnover per le figure amministrative e tecniche