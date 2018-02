Condividi | Red 21:23 «Paci scarica le colpe sulla Corte dei conti, questa è l´unica curiosa novità di questa legislatura», dichiara il coordinatore regionale dei Rifomatori sardi Pietrino Fois Corte dei conti: i Riformatori bacchettano Paci



ALGHERO - «Paci scarica le colpe sulla Corte dei conti, questa è l'unica curiosa novità di questa legislatura», dichiara il coordinatore regionale dei Rifomatori sardi Pietrino Fois. «Il vicepresidente della Giunta – prosegue - per tutti i quattro anni di legislatura non ha fatto altro che sbandierare la trasparenza ed efficacia dei suoi bilanci, evidenziandone la ricaduta economica ed occupazionale».



«Su queste ultime non si è visto nulla, considerato il tasso di disoccupazione record e la chiusura di centinaia di attività. Se poi le colpe non sono mai sue, che ci dica di chi sono. Quantomeno gli elettori per queste politiche e per le prossime regionali sapranno chi non votare», conclude Fois.



