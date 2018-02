Condividi | Red 18:11 Sono in fase di avvio gli interventi di manutenzione straordinaria negli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Sassari. La Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi per un totale di 650mila euro Erp: manutenzione a Sassari



SASSARI - Sono in fase di avvio gli interventi di manutenzione straordinaria negli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Sassari. Infatti, nella seduta di mercoledì, la Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi per un totale di 650mila euro.



Nel quartiere di Monte Rosello alto, saranno interessati dagli interventi gli alloggi di Via Ardara (ai civici 4, 6 e 10). Si provvederà al ripristino strutturale delle parti degli edifici che presentano stato di degrado. In Via Pozzomaggiore (civici 3, 11a e 11b), sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico. Manutenzione straordinaria anche a Latte Dolce, in Via Donizetti (civici 33, 35 e 37).



«Sono solo i primi cantieri ad essere avviati – spiega l'assessore comunale ai Lavori pubblici Ottavio Sanna - Partiranno a breve altri lavori negli alloggi Erp, siamo in fase di aggiudicazione delle gare d'appalto. È del 14 febbraio l'aggiudicazione del primo lotto di interventi di riqualificazione del patrimonio Erp in un ulteriore tratto di Via Donizetti, ai civici 27, 29 e 31».



Nella foto: l'assessore comunale Ottavio Sanna