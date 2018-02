Condividi | Red 15:33 «Risorse strategiche grazie all´azione del ministro Graziano Delrio», sottolinea l´assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu Rinnovo flotte navali: oltre 15milioni dal Ministero



CAGLIARI - «Le nuove risorse del Ministero delle Infrastrutture per il rinnovo delle flotte navali utilizzate nel trasporto locale sono importantissime e strategiche, registriamo ancora una volta la puntualità nell’azione del ministro Graziano Delrio a favore dei sardi e della Sardegna». Lo dichiara l’assessore regionale dei Trasporti Carlo Careddu a proposito dell’intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale di riparto dei fondi destinati all’acquisto dei traghetti.



All’Isola saranno destinati 15.202.663euro sulla base delle “corse-miglio” effettuate nel 2015 ed in relazione alle classi dimensionali dei mezzi. E’ la prima volta che si rendono disponibili gli stanziamenti messi in campo dalla Legge di Stabilità 2016 per l’ammodernamento delle flotte per il trasporto pubblico marittimo interno.



«L’auspicio - conclude l'assessore - è che si proceda nella direzione avviata, a sostegno del diritto alla mobilità dei sardi e di tutti i cittadini delle regioni insulari che più di altri necessitano di un servizio di trasporto adeguato, efficiente e di qualità».



