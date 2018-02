Condividi | M.P. 13:42 Moby e Tirrenia hanno stretto un’importante partnership con il portale on line che offre oltre 300 escursioni di tutte le tipologie in Sardegna Moby e Tirrenia partnership con Escursì



PORTO TORRES - Moby e Tirrenia hanno stretto un’importante partnership con Escursi, portale on line che offre oltre 300 escursioni di tutte le tipologie in Sardegna: dal mare, alla terra, alle attività legate alla cultura, adatte sia agli esperti del settore che ai semplici appassionati. Il portale offre infatti una selezione delle migliori esperienze outdoor da fare in Sardegna quali gite in barca, trekking, cicloturismo, tour archeologici, turismo attivo e molto altro ancora.



E grazie a questo accordo, per tutti i clienti delle due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% su tutte le escursioni, per vivere e godersi una splendida esperienza a contatto con la natura della Sardegna. Le due compagnie di Onorato Armatori daranno massima visibilità a questa realtà emergente nel panorama sardo attraverso i rispettivi siti internet e tramite i propri canali social, confermando in questo modo la grande attenzione che il Gruppo riserva a tutte quelle iniziative imprenditoriali che contribuiscono a sviluppare il turismo e a diffondere l’immagine dell’Isola.



Con le navi Moby e Tirrenia la vacanza inizia a bordo, grazie alla qualità dei servizi offerti dal personale tutto italiano. Non a caso la compagnia della Balena Blu è stata insignita per il quarto anno consecutivo del sigillo di qualità “Nr. 1 oro” dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto. Tirrenia sta proseguendo il processo di restyling della flotta, iniziato nel 2017 con la Sharden e la Nuraghes, e che sta andando avanti nel 2018 con le nuove fiancate di Athara e Bithia: la prima con il famosissimo super eroe DC Superman, mentre nella seconda il mitico personaggio dei fumetti è affiancato da Supergirl, la donna d’acciaio.



Oltre 4mila partenze per la Sardegna (fino a 24 al giorno) previste per il 2018. Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un'atmosfera di relax e divertimento. Commenti PORTO TORRES - Moby e Tirrenia hanno stretto un’importante partnership con Escursi, portale on line che offre oltre 300 escursioni di tutte le tipologie in Sardegna: dal mare, alla terra, alle attività legate alla cultura, adatte sia agli esperti del settore che ai semplici appassionati. Il portale offre infatti una selezione delle migliori esperienze outdoor da fare in Sardegna quali gite in barca, trekking, cicloturismo, tour archeologici, turismo attivo e molto altro ancora.E grazie a questo accordo, per tutti i clienti delle due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori sarà possibile usufruire di uno sconto del 10% su tutte le escursioni, per vivere e godersi una splendida esperienza a contatto con la natura della Sardegna. Le due compagnie di Onorato Armatori daranno massima visibilità a questa realtà emergente nel panorama sardo attraverso i rispettivi siti internet e tramite i propri canali social, confermando in questo modo la grande attenzione che il Gruppo riserva a tutte quelle iniziative imprenditoriali che contribuiscono a sviluppare il turismo e a diffondere l’immagine dell’Isola.Con le navi Moby e Tirrenia la vacanza inizia a bordo, grazie alla qualità dei servizi offerti dal personale tutto italiano. Non a caso la compagnia della Balena Blu è stata insignita per il quarto anno consecutivo del sigillo di qualità “Nr. 1 oro” dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto. Tirrenia sta proseguendo il processo di restyling della flotta, iniziato nel 2017 con la Sharden e la Nuraghes, e che sta andando avanti nel 2018 con le nuove fiancate di Athara e Bithia: la prima con il famosissimo super eroe DC Superman, mentre nella seconda il mitico personaggio dei fumetti è affiancato da Supergirl, la donna d’acciaio.Oltre 4mila partenze per la Sardegna (fino a 24 al giorno) previste per il 2018. Moby e Tirrenia offrono il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un'atmosfera di relax e divertimento.