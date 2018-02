Condividi | Mariangela Pala 15:51 Questa mattina l’Ammiraglio ispettore Antonio Basile, vice comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera - accompagnato dal direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Maurizio Trogu, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Porto Torres Ammiraglio Basile visita la Capitaneria di porto



PORTO TORRES - Questa mattina l’Ammiraglio ispettore Antonio Basile, vice comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera - accompagnato dal direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Maurizio Trogu, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Porto Torres. La visita rientra nell’ambito della normale attività ispettiva del comando generale agli uffici periferici del corpo.



Resi gli onori di rito con un picchetto armato e l’innalzamento delle insegne di ammiraglio ispettore, il comandante della capitaneria di porto turritana Emilio Del Santo, ha accolto l’illustre ospite presentando tutto il personale dipendente in apposita assemblea generale. Nel corso della visita, il comandante Del Santo ha illustrato le caratteristiche del compartimento marittimo di Porto Torres, evidenziando l’impegno profuso dal personale nello svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, le caratteristiche e le problematiche del porto di Porto Torres mediante apposito sopralluogo.





Proprio per discutere di alcune tematiche legate alla portualità turritana, all’incontro ha presenziato anche il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler. Al termine della visita, il vice comandante generale ha ringraziato il personale della Capitaneria di Porto di Porto Torres esortandolo a proseguire con il medesimo entusiasmo e impegno fin qui dimostrati. Commenti PORTO TORRES - Questa mattina l’Ammiraglio ispettore Antonio Basile, vice comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera - accompagnato dal direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Maurizio Trogu, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Porto Torres. La visita rientra nell’ambito della normale attività ispettiva del comando generale agli uffici periferici del corpo.Resi gli onori di rito con un picchetto armato e l’innalzamento delle insegne di ammiraglio ispettore, il comandante della capitaneria di porto turritana Emilio Del Santo, ha accolto l’illustre ospite presentando tutto il personale dipendente in apposita assemblea generale. Nel corso della visita, il comandante Del Santo ha illustrato le caratteristiche del compartimento marittimo di Porto Torres, evidenziando l’impegno profuso dal personale nello svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, le caratteristiche e le problematiche del porto di Porto Torres mediante apposito sopralluogo.Proprio per discutere di alcune tematiche legate alla portualità turritana, all’incontro ha presenziato anche il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler. Al termine della visita, il vice comandante generale ha ringraziato il personale della Capitaneria di Porto di Porto Torres esortandolo a proseguire con il medesimo entusiasmo e impegno fin qui dimostrati.