S.O. 15:13 Crescita dell'offerta dei voli del + 5% (circa 165.000 posti). Aeroporto Olbia Costa Smeralda: 13 nuovi collegamenti nella stagione estiva 2018 Estate da Olbia: 130 connessioni, 13 nuovi voli



OLBIA - Previsioni di traffico positive per l’Aeroporto Olbia Costa Smeralda che durante la Summer 2018 incrementerà l’offerta dei voli del + 5%, circa 165 mila posti in più rispetto alla scorsa stagione. Le stime di traffico sono tanto più significative se si considera che dal 2015 l’offerta dei voli è cresciuta del +32% (circa 845 mila posti), consentendo ai viaggiatori un’ampia opportunità di scelta sia in termini di destinazioni che di compagnie.ì Durante la Summer 2018 il Costa Smeralda avrà un network di 130 connessioni totali (linea e charter) operate da oltre trenta compagnie aeree.



Le novità principali riguardano il network dei collegamenti internazionali, che verrà ampliato grazie all’arrivo di un nuovo partner, la S7 Airlines, e all’attivazione di 12 nuovi prodotti. Nel dettaglio, la compagnia S7 airlines collegherà Olbia con Mosca Domodedovo, la low cost Transavia connetterà Olbia con Parigi Orly, la compagnia Condor offrirà tre ulteriori collegamenti per Dusseldorf, Hannover e Monaco, mentre la low cost Eurowings offrirà un nuovo collegamento per Norimberga. Si stima che, per la prima volta nella storia del Costa Smeralda, il traffico passeggeri internazionale rappresenterà oltre il 50% del totale. Nel complesso, il segmento internazionale crescerà del + 13%.



Importanti le novità anche sul segmento charter, dove verrà attivato per la prima volta un collegamento dal Portogallo (Lisbona) e verranno incrementati i collegamenti dalla Francia (Clermont Ferrand), dall’Inghilterra (Bristol) e dalla Polonia (Varsavia.) L’elemento più interessante è il significativo incremento della capacità offerta nei mesi di spalla: +9,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. Grazie, in particolare, all’estensione dell’operativo ed incremento di frequenze di diversi vettori quali: Norwegian (Oslo e Copenhagen), Eurowings (Colonia e Vienna) ed easyJet (Manchester). Sul fronte domestico le novità riguardano l’attivazione del nuovo collegamento per Milano Malpensa di Neos e Bergamo di Volotea; quest’ultima compagnia inoltre avvierà già a partire da Marzo i collegamenti per Verona, Napoli e Torino.



