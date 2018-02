Condividi | Red 21:08 L’ensemble sarà domani sera sul palco del Teatro Massimo, per Lettres sonores. In programma, musiche di Johann Sebastian Bach, Benjamin Britten e George Bizet Le Salon de musique: Trame sonore a Cagliari



CAGLIARI - Domani, venerdì 16 febbraio, a Cagliari, per il secondo appuntamento di “Le Salon de musique”, organizzato dall’associazione “Suoni e pause”, arriva un quartetto tutto al femminile. Alle 21, sul palco del Teatro Massimo, salirà l’ensemble Trame sonore, quattro musiciste (Francesca Viero all’oboe, Sara Scalabrelli al violino, Maria Cristian Masi alla viola e Karen Hernandez al violoncello) professoresse d’orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, unite dalla voglia di far musica insieme ed intrecciare esperienze, arte e spettacolo. Trame sonore proporrà un programma incentrato su musiche di Johann Sebastian Bach, Benjamin Britten e George Bizet. Per Trame sonore, le cui componenti arrivano da diverse parti d’Italia e del mondo, hanno scritto lavori diverse compositrici e compositori di tutto il pianeta.



L’ensemble ama nei suoi spettacoli avvalersi anche della collaborazione di scrittrici, scrittori, attrici ed attori. Ha partecipato, tra le diverse inizative, all’inaugurazione del Parco della musica di Cagliari. Lo scorso anno, nell’ambito ambito delle celebrazioni contro il femminicidio ha partecipato ad un concerto-reading insieme allo scrittore Piergiorgio Pulixi e, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si sono esibite in un concerto al Teatro Lirico di Cagliari, all’interno della manifestazione “Voci di donna”. Le Salon de musique è organizzato con l’obiettivo di creare momenti d’attenzione verso la musica, le arti visive e la letteratura. Quest’anno, il suo filo conduttore è “Lettres sonores”, espressione presa in prestito da Valery Afanassiev, che nell’omonimo libro scritto nel 1986 riporta i contenuti delle cassette sonore ricevute dal suo miglior amico, residente a Mosca.



Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 348/0362800, inviare una e-mail all'indirizzo web info@suoniepause.com, sul sito internet di Suoniepause o sulla pagina Facebook dedicata. Le Salon de musique è realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, in collaborazione con il Teatro di Sardegna, con la Fondazione “Giuseppe Siotto” e con le associazioni “Le officine” e “Luna scarlatta”.



