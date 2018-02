Condividi | Red 13:13 Con il successo del Carnevale delle borgate entra nel vivo l´edizione 2018 del Carraixali de l’Alguer. Tutto pronto per la grande sfilata dei bambini, in programma sabato pomeriggio, con oltre 2mila figuranti attesi tra le vie cittadine. Problemi organizzativi, invece, per la Nuova piccola compagnia, sospesa la manifestazione di domenica 18 “W Re Giorgio e le sue pentolacce” Carraixali: attesa per la sfilata, salta la pentolaccia



ALGHERO – Lo Carraixali de l’Alguer organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e delle scuole cittadine entra nel vivo. Dopo il successo del Carnevale delle borgate, tutto pronto ad Alghero per la tradizionale sfilata delle scuole dell’infanzia ed elementari, con la regia di Rm Management, prevista per sabato 17 febbraio.



Partenza alle 15, in Via Vittorio Emanuele (davanti al Parco Manno), quando un variopinto e vociante esercito di mascherine, con bambini che vanno dalla scuola dell'infanzia alle scuole elementari, sfilerà con la presenza di numerosi gruppi ospiti, che ne impreziosiranno la scena grazie alle loro coreografie danzanti. Piccoli pittori, agricoltori, pescatori, pastori, circensi e musicisti invaderanno la città al suono delle bande musicali, contornati dalle coreografie dei corpi di ballo e dagli eventi satelliti in varie parti del percorso. Una festa che valorizza l’aggregazione sociale all'interno del più ambizioso progetto “Family”, che conferma Alghero città amica della famiglia.



Niente pentolaccia, invece, per la Nuova piccola compagnia. Alcuni insormontabili problemi organizzativi sono alla base della cancellazione della manifestazione su Re Giorgio, inizialmente prevista per domenica 18 febbraio, in Largo San Francesco.