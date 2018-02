video Condividi | M.V. 23:55 In aula ad Alghero capita quello che non ti aspetti: la maggioranza indispettita abbandona la seduta consiliare. Nulla di fatto sulla nomina del comandante dei Barracelli: troppi assenti. Le immagini esclusive del Consiglio La prima volta di Pais presidente: è il caos



ALGHERO - E' ancora fumata nera in consiglio comunale ad Alghero, dove al primo punto all'ordine del giorno compare, ormai da qualche seduta, la nomina del nuovo comandante dei Barracelli. Un passaggio teoricamente e tecnicamente abbastanza formale, con la terna dei papabili già designata dal mese di aprile dalla stessa compagnia, con Riccardo Paddeu, comandante pro-tempore del corpo in attività, che ha fatto incetta di preferenze tra i colleghi (gli altri due sono gli agenti Guido Nunzio e Sanna Angelo [



Martedì però, nonostante la convocazione in seconda, a causa della contemporanea assenza del presidente del consiglio, Matteo Tedde, e del suo vice Alessandro Nasone, il consiglio si apre sotto la presidenza di Michele Pais (assente anche la Salaris) in veste di supplente (consigliere più anziano). In aula, a questo punto, capita quello che non ti aspetti.



Il forzista ha ritenuto che il capitano dovesse essere votato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri e non dalla maggioranza dei presenti. A nulla valgono anche le letture regolametari del Segretario generale, con Pais irremovibile. Posizione non condivisa proprio dalla maggioranza consiliare, che indispettita, dopo un lungo tira e molla con la presidenza, ha deciso di abbandonare la seduta. Per tutti l'intervento di Vittorio Curedda che ha parlato di «una posizione personale, arbitraria e non coerente», «in palese violazione delle volontà dell'aula». Commenti ALGHERO - E' ancora fumata nera in consiglio comunale ad Alghero, dove al primo punto all'ordine del giorno compare, ormai da qualche seduta, la nomina del nuovo comandante dei Barracelli. Un passaggio teoricamente e tecnicamente abbastanza formale, con la terna dei papabili già designata dal mese di aprile dalla stessa compagnia, con Riccardo Paddeu, comandante pro-tempore del corpo in attività, che ha fatto incetta di preferenze tra i colleghi (gli altri due sono gli agenti Guido Nunzio e Sanna Angelo [ LEGGI ].Martedì però, nonostante la convocazione in seconda, a causa della contemporanea assenza del presidente del consiglio, Matteo Tedde, e del suo vice Alessandro Nasone, il consiglio si apre sotto la presidenza di Michele Pais (assente anche la Salaris) in veste di supplente (consigliere più anziano). In aula, a questo punto, capita quello che non ti aspetti.Il forzista ha ritenuto che il capitano dovesse essere votato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri e non dalla maggioranza dei presenti. A nulla valgono anche le letture regolametari del Segretario generale, con Pais irremovibile. Posizione non condivisa proprio dalla maggioranza consiliare, che indispettita, dopo un lungo tira e molla con la presidenza, ha deciso di abbandonare la seduta. Per tutti l'intervento di Vittorio Curedda che ha parlato di «una posizione personale, arbitraria e non coerente», «in palese violazione delle volontà dell'aula». • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV