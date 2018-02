Condividi | Mariangela Pala 21:38 Un’altra auto in fiamme a Porto Torres. Il quarto dall’inizio dell’anno Incubo incendi a Porto Torres: a fuoco il furgone di una casalinga



PORTO TORRES - Un’altra auto in fiamme a Porto Torres. Il quarto dall’inizio dell’anno. I piromani hanno agito poco dopo le 23 prendendo di mira un furgone Fiat Ducato di proprietà di una casalinga, parcheggiata in via Sassari, una via trafficata in prossimità del centro commerciale “Granai”. I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres intervenuti alle 23.30 a seguito di diverse segnalazioni dei residenti, hanno potuto fare ben poco per salvare il furgone ormai distrutto nella parte anteriore dal fuoco.



Le fiamme hanno lambito la finestra dell’abitazione di fronte danneggiando gli avvolgibili e annerendo la facciata. Difficile rinvenire qualche traccia utile per individuare i colpevoli, anche se l’odore inequivocabile della benzina di un mezzo alimentato a gasolio non lascia dubbi sulla matrice di origine dolosa.



Opera di mani sconosciute dietro gli atti incendiari si nascondono motivazioni diverse, dispetti o vendette, atti vandalici o ripicche personali, con un modus operandi che si ripete ormai da otto anni a questa parte. Il registro è in continuo aggiornamento: dal 2010 sono ormai 102 le vetture prese di mira dai piromani e su tutti i casi sono impegnate le forze dell'ordine. L'allarme però cresce in tutto il territorio perché gli episodi sembrano non volersi più fermare.