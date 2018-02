Condividi | S.O. 17:50 La candidata di Alghero al Senato della Repubblica quota proporzionale nel collegio unico regionale irrompe sulla scena politica e lo fa su uno degli argomenti più dibattuti, proprio nel giorno in cui si ritrovano in Regione i vertici dei tre scali sardi: Cagliari, Alghero, Olbia. Sulla continuità territoriale: «è la madre di tutte le battaglie, pronta ad impegnarmi per una nuova legge» Laura Giorico (Fi): solo idee velleitarie

«Serve una seria legge sulla Continuità»



ALGHERO - Nel dibattito inerente la continuità territoriale e nello specifico quella aerea, irrompe sulla scena politica Laura Giorico, candidata al Senato della Repubblica quota proporzionale nel collegio unico regionale. Lo fa proprio su uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi mesi, proprio nel giorno in cui si ritrovano in Regione davanti al presidente Pigliaru e all'assessore regionale ai Trasporti Careddu i vertici dei tre scali sardi: Cagliari, Alghero, Olbia [



L'esponente di Forza Italia poi si sofferma sulla continuità territoriale e sottolinea come di fatto, al momento esista solo la legge 17 maggio 1999 n.144 art. 36 che la disciplina (ma non fa alcun riferimento alla Continuità Marittima): «Per rendere maggiormente operativa tale norma, ritengo che siano necessarie precise iniziative parlamentari al fine di dare maggiori competenze e sopratutto maggiori finanziamenti alla nostra Regione e di questo mi farò carico, con la consapevolezza però che non è possibile, alla luce dell’attuale dettato costituzionale, delegare alla Regione, come alcuni sostengono, la totalità delle competenze». Il tema del reperimento delle risorse economiche è cruciale - sottolinea Laura Giorico - e necessità una vera battaglia parlamentare a cui, come detto, non mi sottrarrò, basti pensare che la Corsica, la cui popolazione è pari a un quarto di quella sarda, spende per la Continuità il doppio della Sardegna.



Per la candidata di Alghero «deve mantenersi inalterato l’obiettivo di parificare le condizioni di mobilità dei residenti con gli altri cittadini italiani senza, peraltro, confondere questa questione con le tematiche inerenti il turismo che dovrà essere gestito con normative specifiche». Idee chiare anche sui “low cost”: «è inderogabile approfondire le modalità di finanziamento compatibili con le disposizioni normative della Comunità Europea» attacca la Giorico che in conclusione ritorna sulla Continuità. «Mi sento di affermare che, per il nostro territorio, la “madre” di tutte le proposte nel campo dei trasporti, sia quella di fare una seria Legge sulla Continuità Marittima, fondamentale per uno sviluppo coerente con le aspettative di residenti, dei turisti ed in generale di tutti gli operatori economici».



