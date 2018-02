Condividi | Red 18:29 Il 15enne judoka sassarese, rivelazione del Centro sportivo Guido Sieni, reduce dalla quinta piazza conquistata all’Alpe Adria, ha debuttato alla Coppa europea di Follonica Judo: debutto europeo per Marco Battino



SASSARI - Fuori dal podio e lontano dai medagliati, ma con la soddisfazione di essere approdato ad una competizione europea che ha fatto scendere sui tatami del PalaGolfo di Follonica 535 judoka provenienti da trentasei Nazioni di tre Continenti diversi. Per Marco Battino, la giovane rivelazione del Centro sportivo Guido Sieni di Sassari, la partecipazione alla Coppa europea di Judo riservata ai Cadetti è stato un risultato di tutto rispetto. A Follonica ha dovuto vedersela con atleti di società sportive blasonate di mezza Europa.



Tre gli incontri disputati, uno dei quali con l’atleta che si è aggiudicato la Coppa europea di categoria. Erano oltre sessanta i judoka inseriti nei 60chilogrammi, la nuova categoria di peso per il giovane atleta 15enne allenato da Stefano Urgeghe e che, dopo aver ben figurato nei 55chilogrammi, sta ottenendo ottimi risultati. Battino, infatti, prima degli Europei in Toscana, ha disputato un ottimo trofeo internazionale Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro. Per lui si è trattato di un esordio.



Qui ha disputato sette incontri, che gli hanno permesso di arrivare alla finale per il terzo posto. Ha trovato un avversario plurimedagliato e, nonostante la giovane età, di esperienza: Matteo Arnao della Akayama, che si è imposto sul giovane sassarese. Nella stessa gara, da segnalare il nono posto di Carlo Santoni (66chilogrammi Cadetti). Buone le prestazioni anche degli altri Cadetti: Andrea Spano (50), Carlo Fusco (66) e Matteo Virgilio (73). L’Alpe Adria ha visto anche il debutto di Mario Piu (60) nella categoria Juniores.



Nella foto: Marco Battino e Stefano Urgeghe Commenti SASSARI - Fuori dal podio e lontano dai medagliati, ma con la soddisfazione di essere approdato ad una competizione europea che ha fatto scendere sui tatami del PalaGolfo di Follonica 535 judoka provenienti da trentasei Nazioni di tre Continenti diversi. Per Marco Battino, la giovane rivelazione del Centro sportivo Guido Sieni di Sassari, la partecipazione alla Coppa europea di Judo riservata ai Cadetti è stato un risultato di tutto rispetto. A Follonica ha dovuto vedersela con atleti di società sportive blasonate di mezza Europa.Tre gli incontri disputati, uno dei quali con l’atleta che si è aggiudicato la Coppa europea di categoria. Erano oltre sessanta i judoka inseriti nei 60chilogrammi, la nuova categoria di peso per il giovane atleta 15enne allenato da Stefano Urgeghe e che, dopo aver ben figurato nei 55chilogrammi, sta ottenendo ottimi risultati. Battino, infatti, prima degli Europei in Toscana, ha disputato un ottimo trofeo internazionale Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro. Per lui si è trattato di un esordio.Qui ha disputato sette incontri, che gli hanno permesso di arrivare alla finale per il terzo posto. Ha trovato un avversario plurimedagliato e, nonostante la giovane età, di esperienza: Matteo Arnao della Akayama, che si è imposto sul giovane sassarese. Nella stessa gara, da segnalare il nono posto di Carlo Santoni (66chilogrammi Cadetti). Buone le prestazioni anche degli altri Cadetti: Andrea Spano (50), Carlo Fusco (66) e Matteo Virgilio (73). L’Alpe Adria ha visto anche il debutto di Mario Piu (60) nella categoria Juniores.Nella foto: Marco Battino e Stefano Urgeghe