Controlli antidroga nelle scuole di Sassari

SASSARI – Questa mattina (mercoledì), è proseguito il programma della Polizia di Stato di contrasto al fenomeno del consumo di sostanza stupefacenti, soprattutto tra i giovani. L’attività ha riguardato il centro cittadino ed in particolare il Liceo “Margherita di Castelvì”.



