Condividi | Red 15:23 Boom di adesioni alla quarta edizione della corsa femminile solidale di domenica 11 marzo. Tetto massimo fissato a 7mila. Tra le associazioni, exploit di Abbracciamo un sogno con oltre 1500 donne. Iscrizioni aperte ancora on-line e al Cagliari store di Largo Carlo Felice Cagliari SoloWomenRun 2018: record con quasi 6mila donne



CAGLIARI - Sono già qusi 6mila le iscrizioni pervenute per la quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun quando manca poco meno di un mese alla corsa femminile più solidale d’Italia, organizzata nelle versioni Challenge (competitiva) ed Open (non competitiva) da 42chilometri, in collaborazione con Apd Miramar, in programma domenica 11 marzo, con partenza ed arrivo in Piazza Yenne e circuito interamente cittadino. Ampiamente superato, quindi, il record di 5400 donne della passata edizione. Grande anche l'entusiasmo dimostrato finora dalle associazioni (oltre che dai gruppi spontanei) che prenderanno parte alla Open. In tante hanno già confermato la propria adesione e tra tutte spicca il maxisodalizio rosa Abbracciamo un sogno (1597) che, insieme a Peter De Luna (700+50 premio 2017), Passu passu (550+50 premio 2017), Karalis pink team-Fondazione Taccia (525+25 premio 2017) ed Idea onlus (400+25 premio 2017), concorrerà al Charity goal, il maxi premio dedicato ai tre migliori progetti-donna sul territorio. Le associazioni che si sono assicurate un numero minimo di 250 pettorali infatti, potranno presentare entro sabato 10 un progetto rosa solidale che sarà valutato dalla commissione etica.



Invariata la formula del circuito Swr, con la prova Open di 5chilometri (che prevede un percorso da completare correndo o semplicemente camminando, aperto a tutte) e la Challenge di 10chilometri (riservata invece alle runner competitive che, allo stato attuale, sono già 230). La grande festa vivrà un momento speciale all’arrivo, quando, per la prima volta, da un palco all’insegna di musica ed intrattenimenti, verrà più volte dato il via al color blast, il lancio della polvere rosa fornita a tutte le partecipanti. Ulteriore novità per il 2018, la Cagliari SoloWomenRun sarà preceduta sabato 10 dal convegno “360 gradi Donna”, dove saranno affrontate tematiche al femminile che coinvolgeranno associazioni ed altre realtà a livello nazionale e locale.



Le iscrizioni sono aperte ancora on-line ed ora anche al Cagliari store di Largo Carlo Felice (tutti i giorni, dalle 9 alle 20.30). Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara avverrà al Tennis club Su Planu, in Via Peretti 1, a Selargius, con le seguenti modalità: associazioni Charity goal +250 (mercoledì 7 marzo, dalle 15 alle 19, e giovedì 8, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), associazioni -250 e gruppi numerosi (giovedì 8, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), pre-iscritte on line (venerdì 9, dalle 10 alle 13) e tutte le singole iscritte (venerdì 9, dalle 15 alle 19, e sabato 10, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Per ulteriori informazioni, si può visionare il sito internet ufficiale SoloWomenRun, la pagina Facebook SoloWomenRun, o inviare una e-mail all'indirizzo web info@solowomenrun.it.



(Foto di Anna Schirra) Commenti CAGLIARI - Sono già qusi 6mila le iscrizioni pervenute per la quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun quando manca poco meno di un mese alla corsa femminile più solidale d’Italia, organizzata nelle versioni Challenge (competitiva) ed Open (non competitiva) da 42chilometri, in collaborazione con Apd Miramar, in programma domenica 11 marzo, con partenza ed arrivo in Piazza Yenne e circuito interamente cittadino. Ampiamente superato, quindi, il record di 5400 donne della passata edizione. Grande anche l'entusiasmo dimostrato finora dalle associazioni (oltre che dai gruppi spontanei) che prenderanno parte alla Open. In tante hanno già confermato la propria adesione e tra tutte spicca il maxisodalizio rosa Abbracciamo un sogno (1597) che, insieme a Peter De Luna (700+50 premio 2017), Passu passu (550+50 premio 2017), Karalis pink team-Fondazione Taccia (525+25 premio 2017) ed Idea onlus (400+25 premio 2017), concorrerà al Charity goal, il maxi premio dedicato ai tre migliori progetti-donna sul territorio. Le associazioni che si sono assicurate un numero minimo di 250 pettorali infatti, potranno presentare entro sabato 10 un progetto rosa solidale che sarà valutato dalla commissione etica.Invariata la formula del circuito Swr, con la prova Open di 5chilometri (che prevede un percorso da completare correndo o semplicemente camminando, aperto a tutte) e la Challenge di 10chilometri (riservata invece alle runner competitive che, allo stato attuale, sono già 230). La grande festa vivrà un momento speciale all’arrivo, quando, per la prima volta, da un palco all’insegna di musica ed intrattenimenti, verrà più volte dato il via al color blast, il lancio della polvere rosa fornita a tutte le partecipanti. Ulteriore novità per il 2018, la Cagliari SoloWomenRun sarà preceduta sabato 10 dal convegno “360 gradi Donna”, dove saranno affrontate tematiche al femminile che coinvolgeranno associazioni ed altre realtà a livello nazionale e locale.Le iscrizioni sono aperte ancora on-line ed ora anche al Cagliari store di Largo Carlo Felice (tutti i giorni, dalle 9 alle 20.30). Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara avverrà al Tennis club Su Planu, in Via Peretti 1, a Selargius, con le seguenti modalità: associazioni Charity goal +250 (mercoledì 7 marzo, dalle 15 alle 19, e giovedì 8, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), associazioni -250 e gruppi numerosi (giovedì 8, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), pre-iscritte on line (venerdì 9, dalle 10 alle 13) e tutte le singole iscritte (venerdì 9, dalle 15 alle 19, e sabato 10, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). Per ulteriori informazioni, si può visionare il sito internet ufficiale SoloWomenRun, la pagina Facebook SoloWomenRun, o inviare una e-mail all'indirizzo web info@solowomenrun.it.(Foto di Anna Schirra)