La diffida, su carta intestata, è arrivata ai tre consiglieri comunali Monia Matta, Francesco Stara e Aurelio Lai che hanno deciso di continuare a sostenere il sindaco Massimo Zedda Psd´Az: Solinas espelle i dissidenti cagliaritani



CAGLIARI - Gli strascichi conseguenti al patto stretto in Sardegna tra Psd'Az e Lega non si arrestano. Così il segretario regionale Christian Solinas decide di espellere i tre dissidenti che a cagliari avevano deciso di prendere le distanze da Gianni Chessa, l'assessore ai Lavori pubblici cacciato dalla Giunta del Comune di Cagliari dal sindaco Massimo Zedda. La diffida, su carta intestata, è arrivata ai tre consiglieri comunali Monia Matta, Francesco Stara e Aurelio Lai che hanno deciso di continuare a sostenere il sindaco Massimo Zedda. Peraltro, il 25 gennaio scorso - subito dopo la sigla dell'intesa Psd'Az-Lega - i tre avevano costituito un nuovo gruppo consiliare, "Autonomisti con Lussu".