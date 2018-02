Condividi | M.D. 13:00 Si tratta di opere inserite nel "Patto per la Sardegna" e finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che dovrebbero essere concluse entro la prossima estate. Illuminata la rotatoria all'ingresso di Alghero, Dem soddisfatti SP44, nuovi asfalti per l´aeroporto entro l´estate



ALGHERO - Sindaco e assessore all'Urbanistica del Comune di Alghero hanno incontrato a Porta Terra il dirigente ai Lavori Pubblici della Provincia di Sassari, l'arch. Giovanni Milia. Sul tavolo il ripristino dell'illuminazione pubblica e la pulizia sulla rotatoria di Ungias-Galantè, all'ingresso della città sulla Strada dei Due Mari, e lo stato di attuazione degli interventi di competenza provinciale programmati sulla viabilità del territorio algherese.

Mario Bruno e Alessandro Balzani hanno sollecitato celerità sugli interventi per la SP 44, nel tratto ricompreso tra la variante del Calich e l'aeroporto internazionale, ricevendo rassicurazioni circa l'avvio dei lavori di risagomatura della sede stradale e rifacimento del tappetino di asfalto nei tratti più usurati, con il ripristino della relativa segnaletica orizzontale.

Si tratta di opere inserite nel "Patto per la Sardegna" e finanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che dovrebbero essere concluse entro la prossima estate. Prevista anche la riqualificazione funzionale e il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale lungo alcuni tratti della SP 105 Alghero-Bosa, con un investimento complessivo di 200mila euro per il parziale rifacimento del manto, la sostituzione di barriere guard-rail danneggiate e l'integrazione di reti di protezione sulle scarpate.

Sull'argomento esprimono piena soddisfazione i consiglieri comunali del Partito democratico ad Alghero, Mimmo Pirisi ed Enrico Daga. Da mesi infatti - sottolineano i Dem - la nuova rotatoria di Ungias-Galantè nel bivio per l'aeroporto versava in stato di grave pericolosità a causa di un furto di cavi che ne impediva l'accensione. Dopo numerose sollecitazioni dei consiglieri, l'amministrazione comunale si è fatta promotrice presso la Provincia di Sassari di una richiesta di intervento urgente «scrivendo una pagina di buona politica».