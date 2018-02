Condividi | S.O. 11:29 Due nuove rotte da Cagliari verso la Spagna dal prossimo inverno. Cresce il network della prima compagnia low cost europea sull´aeroporto di Cagliari Elmas Winter Ryanair: Cagliari su Siviglia e Valenzia



CAGLIARI - Ryanair ha annunciato sei nuove destinazioni dall’Italia alla Spagna. In particolare, da Siviglia Ryanair volerà a Cagliari, Catania e Treviso. Da Tenerife Sud verrà aperto un volo verso Milano Malpensa; da Gran Canaria il nuovo collegamento per Treviso ed infine verrà operato un nuovo volo da Valencia a Cagliari. Tutte queste rotte, ad eccezione della Treviso – Siviglia che avrà una frequenza di tre voli a settimana, saranno operate con due voli settimanali, e partiranno alla fine di ottobre con l’inizio della programmazione invernale 2018-2019. Commenti CAGLIARI - Ryanair ha annunciato sei nuove destinazioni dall’Italia alla Spagna. In particolare, da Siviglia Ryanair volerà a Cagliari, Catania e Treviso. Da Tenerife Sud verrà aperto un volo verso Milano Malpensa; da Gran Canaria il nuovo collegamento per Treviso ed infine verrà operato un nuovo volo da Valencia a Cagliari. Tutte queste rotte, ad eccezione della Treviso – Siviglia che avrà una frequenza di tre voli a settimana, saranno operate con due voli settimanali, e partiranno alla fine di ottobre con l’inizio della programmazione invernale 2018-2019.