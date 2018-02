Condividi | M.P. 16:15 L´amministrazione comunale informa gli utenti che, in caso di dubbi o chiarimenti sulla non conformità del proprio rifiuto certificata dall´applicazione del bollino sul sacchetto, possono contattare il Comando della Polizia Locale al numero di telefono 079 5008500, per verificare la correttezza o meno del materiale conferito con il porta a porta Porto Torres, differenziata: c´è l´App “Dove lo butto”



