Condividi | Red 22:32 Le Polisportive giovanili salesiane ha annunciato che ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18, nella Palestra di Via Vittorio Emanuele 100, ad Alghero, avranno luogo le lezioni di karate per i bambini a partire dai tre anni di età e per gli adulti Karate: al Mariotti, i corsi Pgs



ALGHERO - Le Polisportive giovanili salesiane ha annunciato che ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18, nella Palestra Mariotti di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 100, avranno luogo le lezioni di karate per i bambini a partire dai tre anni di età e per gli adulti. Le lezioni verranno impartite dall'istruttore Massimo Masia, cintura nera quarto Dan, coadiviuvato dal coordinatore regionale Pgs Pippo Meli, cintura nera sesto Dan.



Ed è proprio l'istruttore Meli, con le Pgs, ad avere ideato il circuito regionale “Pgs Don Bosco karate cup”, che porterà gli atleti sardi al macro evento di fine stagione di domenica 20 maggio, quando oltre cento karateki si fronteggeranno sul tatami algherese. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'istruttore Masia, telefonando al numero 331/3659195 o inviare una e-mail all'indirizzo web pgssassari@tiscali.it. Commenti ALGHERO - Le Polisportive giovanili salesiane ha annunciato che ogni martedì e giovedì, dalle 17 alle 18, nella Palestra Mariotti di Alghero, in Via Vittorio Emanuele 100, avranno luogo le lezioni di karate per i bambini a partire dai tre anni di età e per gli adulti. Le lezioni verranno impartite dall'istruttore Massimo Masia, cintura nera quarto Dan, coadiviuvato dal coordinatore regionale Pgs Pippo Meli, cintura nera sesto Dan.Ed è proprio l'istruttore Meli, con le Pgs, ad avere ideato il circuito regionale “Pgs Don Bosco karate cup”, che porterà gli atleti sardi al macro evento di fine stagione di domenica 20 maggio, quando oltre cento karateki si fronteggeranno sul tatami algherese. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'istruttore Masia, telefonando al numero 331/3659195 o inviare una e-mail all'indirizzo web pgssassari@tiscali.it.