Nell'ambito del progetto Camper, sotto l'egida dello slogan "...Questo non è amore", contro la violenza sulle donne, si terrà domani mattina, un appuntamento straordinario, con la presenza dello stand della Polizia di Stato nel centro commerciale Tanit Questo non è amore: incontro a Sassari



SASSARI - Nell’ambito del progetto Camper, sotto l’egida dello slogan “.. Questo non è amore”, contro la violenza sulle donne, dalle 11 circa, si terrà domani, mercoledì 14 febbraio, un appuntamento straordinario, con la presenza dello stand della Polizia di Stato nel centro commerciale Tanit di Sassari. La Polizia, sempre molto attenta ai fenomeni del femminicidio e dei maltrattamenti in famiglia, anche in considerazione degli ultimi accadimenti, ha deciso di avvicinarsi sempre di più alle vittime di questi reati e lo fa proprio nel giorno di San Valentino, dedicato agli innamorati.



Il progetto Camper ha come finalità l’approccio proattivo con l’utenza; stabilire un contatto diretto tra le donne ed un'equipe di operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia. Il gruppo di esperti, costituito da un medico della Polizia, un operatore della Divisione Anticrimine, uno della Prevenzione generale ed un operatore della Squadra Mobile–Sezione specializzata, oltre alla distribuzione di materiale informativo, forniranno consigli utili per combattere la violenza contro le donne che è possibile soltanto attraverso un cambiamento culturale che coinvolga tutta la popolazione.



