Polizia locale: un posto fisso ad Alghero

ALGHERO – Ad Alghero, in esecuzione del Piano del fabbisogno di personale per l'anno 2018/2020, è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di agente di Polizia locale Cat C, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Sicurezza e vigilanza, mediante selezione per titoli e colloquio. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato all'avviso riportante la dicitura "2018_mobcat_c_010 domanda di ammissione all'avviso di mobilità volontaria per la selezione di n.1 posto di agente di Polizia locale-cat. c a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'area sicurezza e vigilanza" e sottoscritta dall'interessato a pena di esclusione, dovrà essere indirizzata al Comune di Alghero–Servizio Organizzazione e coordinamento, Piazza Porta Terra, 9-07041 Alghero (SS) e dovrà pervenire entro le 12 di venerdì 9 marzo. Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione Servizi al cittadino/bandi avvisi e graduatorie del sito internet istituzionale del Comune di Alghero.