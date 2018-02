Condividi | Red 13:11 Ieri sera (lunedì), gli agenti del Commissariato di Alghero hanno arrestato un 37enne algherese, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in regime domiciliare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, perché ritenuto responsabile di un furto nell’esercizio commerciale “Gioielli di mare” Alghero: in manette un ladro di gioielli



ALGHERO – Ieri sera (lunedì), gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero hanno arrestato un 37enne algherese, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in regime domiciliare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, perché ritenuto responsabile di un furto ai danni dell’esercizio commerciale “Gioielli di mare”. L’episodio risale al 22 gennaio, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo parzialmente travisato dal cappuccio della felpa calzato, rompendo una vetrina, si era introdotto nella gioielleria, rubando preziosi per un valore di circa 2.500euro



Dalle immagini di videosorveglianza, gli investigatori non solo hanno ricostruito le modalità del gesto, ma anche riconosciuto l'uomo, con precedenti di polizia specifici, che in due tempi diversi occultava la refurtiva dapprima all'interno del giubbotto e successivamente dentro una busta e che durante la fuga perdeva per strada parte della refurtiva. Dopo le formalità di rito, così come disposto dall'Autorità giudiziaria, l'uomo è stato accompagnato nel proprio domicilio dove dovrà rimanere agli arresti domiciliari.