Da venerdì scorso, sono disponibili i contributi a sostegno delle famiglie evacuate dalle abitazioni dello stabile di Via Vittorio Emanuele, dopo l'incendio del 19 luglio Sostegno abitativo: contributi in pagamento



ALGHERO - Da venerdì scorso, sono disponibili negli sportelli del Banco di Sardegna i contributi a sostegno delle famiglie evacuate dalle abitazioni dello stabile di Via Vittorio Emanuele, dopo l'incendio del 19 luglio. Le somme messe a disposizione dell'Amministrazione comunale ammontano, per l'anno 2017, a 18.900euro. Da ieri (martedì), sono a disposizione anche i contributi economici per le Esigenze primarie–Sostegno abitativo-L.r. n.23/2005, per um totale di 5.900euro.