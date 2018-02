Condividi | Red 22:19 In programma domani mattina, nella Sala Mosaico del Museo archeologico della città, la conferenza stampa di presentazione del Festival internazionale di fotografia di strada e d´autore, in programma a maggio Alghero Street photography: martedì la presentazione



ALGHERO – E' in programma domani, martedì 13 febbraio, alle 10, nella Sala Mosaico del Museo archeologico della città, la conferenza stampa di presentazione del Festival internazionale di fotografia di strada e d'autore, in programma a maggio ad Alghero. Il festival “Aspa-Alghero Street photography awards”, è preceduto da un contest fotografico in corso di svolgimento che ha visto partecipare autori, fotografi ed appassionati da più di cento Paesi nel mondo. All'incontro con i giornalisti, parteciperanno l'assessore comunale alla Cultura e turismo Gabriella Esposito, il presidente ed il direttore della Fondazione Alghero Raffaele Sari Bozzolo e Paolo Sirena, i referenti dell'associazione culturale Officina di Idee (che organizza l'evento), il direttore artistico del festival Sonia Borsato e Salvatore Maltana (di JazzAlguer).



Nella foto: Emilio Canu (Officina di Idee)