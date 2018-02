Condividi | M.P. 16:07 I candidati del Partito democratico, gli onorevoli Gianfranco Ganau, Gavino Manca e Giovanna Sanna e il senatore Silvio Lai si sono presentati ai cittadini di Porto Torres e del territorio Porto Torres: il Pd apre la campagna elettorale



PORTO TORRES - «Di fronte agli elettori vi è un bivio. Scegliere di proseguire la strada della riforme e consolidare i segnali di ripresa che sono attestati dagli indicatori economici e sociali. Avendo altresì l'accortezza di accompagnare fuori dalla crisi, con misure concrete, tutti coloro che non hanno trovato beneficio dalle scelte fatte dai governi di centrosinistra. Oppure dare fiducia a chi evocando la paura e proposte irrealizzabili ci riporterà ad un periodo dal quale, con fatica ma anche con responsabilità, siamo venuti fuori. La destra la crisi l'ha provocata, i populisti si sono dimostrati incapaci di governare. Roma, Torino, Livorno e Porto Torres lo dimostrano». Con queste parole il senatore del Partito democratico, Silvio Lai ha aperto la campagna elettorale - presso l'hotel Libyssonis - per le elezioni politiche del 4 marzo.



