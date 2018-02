Condividi | M.P. 14:25 Capitan Ion e compagni hanno perso con il netto punteggio di 22-91 contro la capolista del massimo campionato italiano Gsd Porto Torres: dura sconfitta con il Cantù



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres esce sconfitto dal campo della UnipolSai Briantea84 Cantù nella quarta giornata di ritorno della Serie A di basket in carrozzina. Dopo la pausa dovuta alla disputa dei preliminari di Champions League, nei quali la Key Estate ha ottenuto l’accesso alla fase finale della EuroLeague 2 – Willy Brinkmann Cup, è ripreso, dunque, il campionato, con un match davvero proibitivo per la squadra di coach Lamine Sene. Capitan Ion e compagni hanno perso con il netto punteggio di 22-91 contro la capolista del massimo campionato italiano.



Una gara già ben indirizzata in avvio, con la Briantea partita fortissimo, con un parziale di 17-0. Dopo un primo quarto terminato sul 17-3 per i brianzoli, il divario è via via aumentato, con l’andare del match, senza che il Gsd potesse contrastare lo strapotere dei padroni di casa. Classifica invariata al termine del turno odierno. In fondo, resta ultimo il Gradisca e penultima Bergamo, entrambe con 2 punti, mentre la Key Estate è terzultima con 6 punti all’attivo, così come Varese (che ha però la differenza canestri a favore negli scontri diretti con i turritani).



Unipolsai Briantea84 Cantù – Gsd Key Estate Porto Torres 91-22 (17-3, 29-5, 25-8, 20-6)



Unipolsai Briantea84 Cantù (42/69, 1/9, 4/6 T.L.) – Papi 20 (8/11, 1/3, 1/2 t.l.), Raourahi 6 (3/4), Esteche 6 (3/6, 0/2), Carossino 16 (8/13), Sagar 17 (8/10, 1/2 t.l.), Geninazzi 8 (3/8, 0/2, 2/2 t.l.), Schiera, Santorelli 8 (4/9), Berdun 10 (5/7, 0/2), Morato (0/1 da 2). All. Bergna



Gsd Key Estate Porto Torres (5/31, 0/4, 12/23 T.L.) – Gharibloo 11 (2/5, 0/1, 7/13 t.l.), Puggioni 2 (1/8, 0/1), Canu 2 (1/7, 0/1), Falchi, Ion 1 (0/3 da 2, 1/2 t.l.), Bucinskas 6 (1/8, 0/1, 4/6 t.l.), Elia. All. Sene