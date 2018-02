Condividi | Red 14:23 Con uno shooting fotografico sui tetti di Palazzo Ducale, parte da Sassari la nuova campagna pubblicitaria della Fiera campionaria regionale allestita da Pubblicover di Claudio Rotunno: modelle mozzafiato in posa con alcuni rappresentativi costumi sardi sullo sfondo suggestivo del cuore della città Promo Autunno 2018: shooting fotografico



SASSARI – Bellezze mozzafiato, colori sgargianti, eleganza, fierezza, arte e tradizione si materializzano nel terrazzo più alto di Palazzo Ducale, sullo sfondo suggestivo del duomo e del cuore della città. Sui tetti del centro storico di Sassari, spuntano cinque avvenenti modelle per una singolare passerella con alcuni tra i più rappresentativi costumi femminili dell’Isola, quelli di Ittiri, Osilo, Sennori, Ploaghe e Tissi. Parte così il lancio della nuova campagna pubblicitaria per la terza edizione di “Promo Autunno-molto più di una fiera”. Uno spot sensazionale, con uno shooting fotografico a cura del maestro Alessandro Cara, make up ed acconciature di Rita e Gianluca Gaias, in una location altamente simbolica per il territorio, un edificio storico realizzato dal Duca dell’Asinara ed ora sede del Comune di Sassari.



A prestare il volto per la campagna pubblicitaria sono modelle di Sassari e Cagliari ben note nel mondo delle passerelle: Roberta Campus, Marta Delogu, Jessica Cardinali, Vanessa Burrui ed Ilaria Loriga, quest’ultima Miss Sassari 2017. «La bellezza sarda rappresenterà il territorio», ha affermato Claudio Rotunno, ideatore e patron della fiera e titolare di Pubblicover, azienda sarda nel settore allestimenti ed organizzazione di grandi eventi. «Questo shooting ritrae appieno lo spirito della fiera, dove bellezza e tradizione affondano solide radici nel territorio di un’isola antica che ha tanto da dire. Un territorio da rilanciare e portare in vetrina, con coraggio e spirito d’iniziativa – ha spiegato Rotunno – e con il sostegno di tutti i partner che abbiano voglia di scommetterci, come il Comune di Sassari, che ora ci ospita perché crede nel progetto del sistema fieristico del Nord Sardegna».



Promo Autunno è forte del grande successo della scorsa edizione, con 75mila ingressi nell'arco dei tre giorni tra gli spazi allestiti in Promo Camera. Da questo momento, parte l'immagine coordinata di tutta la campagna 2018 e si apre contestualmente la messa in vendita degli stand per la prossima fiera regionale, che si terrà da venerdì 12 a domenica 14 ottobre. Intanto, per la terza edizione, hanno riconfermato la propria presenza tutti i partner storici come la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Sassari, la Camera di commercio del nord Sardegna, la Promocamera, il Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari, L'Unione Sarda, Videolina, Radiolina e l'Atp di Sassari.