Condividi | Red 11:16 «Forti incentivi alle imprese per assumere in Sardegna», ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna, che ieri è intervenuto all´International meeting on new generation service exchange, il programma di scambio per i giovani adulti del Rotary, al T-Hotel di Cagliari Giovani-adulti: Pigliaru al Rotary



CAGLIARI - «Voglio confermare che stiamo disegnando un incentivo fortissimo per le imprese, affinché assumano giovani. Il 2018 è un buon anno, vogliamo che sia eccellente per l'assunzione dei giovani. A tal fine, la Regione aggiungerà, agli incentivi nazionali, una decontribuzione importante». Così il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru intervenendo al T Hotel di Cagliari all'International meeting on new generation service exchange, il programma di scambio per i giovani adulti del Rotary.



Pigliaru ha espresso apprezzamento per il lavoro da sempre fatto dal Rotary sul fronte degli scambi giovanili. Ricordando la propria esperienza internazionale di studente, ha poi affermato: «Siamo per la società aperta, di cui riconosciamo i tutti vantaggi. La Regione dal 2004 ha fatto un grande lavoro con il Master & back, che ha mandato circa 3mila ragazzi nel mondo per arricchire le proprie competenze e confrontarsi con nuove esperienze».



«E facciamo interventi importanti favorendo le pari opportunità perché tutti gli studenti possano compiere esperienze formative». Infine, citando l'eccellenza del Contamination lab, che forma giovani startupper, il presidente Pigliaru ha annunciato un nuovo programma regionale, che sarà presentato nei prossimi giorni, per «creare giovani imprenditori attraverso un percorso formativo in zone a forte vocazione imprenditoriale e con una forte azione di rientro, perché arricchiscano l'intera Sardegna».



Nella foto: un momento del convegno Commenti CAGLIARI - «Voglio confermare che stiamo disegnando un incentivo fortissimo per le imprese, affinché assumano giovani. Il 2018 è un buon anno, vogliamo che sia eccellente per l'assunzione dei giovani. A tal fine, la Regione aggiungerà, agli incentivi nazionali, una decontribuzione importante». Così il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru intervenendo al T Hotel di Cagliari all'International meeting on new generation service exchange, il programma di scambio per i giovani adulti del Rotary.Pigliaru ha espresso apprezzamento per il lavoro da sempre fatto dal Rotary sul fronte degli scambi giovanili. Ricordando la propria esperienza internazionale di studente, ha poi affermato: «Siamo per la società aperta, di cui riconosciamo i tutti vantaggi. La Regione dal 2004 ha fatto un grande lavoro con il Master & back, che ha mandato circa 3mila ragazzi nel mondo per arricchire le proprie competenze e confrontarsi con nuove esperienze».«E facciamo interventi importanti favorendo le pari opportunità perché tutti gli studenti possano compiere esperienze formative». Infine, citando l'eccellenza del Contamination lab, che forma giovani startupper, il presidente Pigliaru ha annunciato un nuovo programma regionale, che sarà presentato nei prossimi giorni, per «creare giovani imprenditori attraverso un percorso formativo in zone a forte vocazione imprenditoriale e con una forte azione di rientro, perché arricchiscano l'intera Sardegna».Nella foto: un momento del convegno