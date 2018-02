Condividi | William Zonca 9:09 L'opinione di William Zonca E´ prematuro parlare di aeroporti uniti



Come UilTrasporti abbiamo sempre sostenuto che fosse necessario creare un sistema aeroportuale sardo, ma iniziare a costruire il tetto senza avere le giuste fondamenta è molto pericoloso. Lo scenario degli aeroporti sardi, oggi molto differente tra loro, sia per tipologia di traffico e trend passeggeri, composizione societaria e situazione economico/finanziaria, non agevola ad immaginare un'unione delle tre realtà, infatti, riteniamo imprescindibile sapere quale modello dei tre si vuole adottare. Per la UilTrasporti è inderogabile che tutte le attività di gestione, handling e sicurezza aeroportuale siano inserite all’interno dell’alveolo del Ccnl Trasporto aereo, che vengano limitati il numero degli handlers, operanti negli aeroporti, ad un massimo di due, tutelando le realtà sarde. Vista l’importanza del tema in oggetto e dalle notizie apprese a mezzo stampa riteniamo doverosa la presenza delle organizzazioni sindacali ai tavoli di discussione.



