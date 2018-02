Condividi | Red 14:58 Una 26enne in stato interessante è stata trasportata da un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell´Aeronautica militare, per ricevere cure specialistiche all´ospedale Gaslini Volo d´urgenza da Alghero a Genova



ALGHERO – Nella tarda mattina di oggi (domenica), una 26enne in stato interessante è stata trasportata da un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare da Alghero a Genova. La donna, bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile all'ospedale Gaslini per cure specialistiche, è stata assistita durante il viaggio da una ginecologa. La richiesta di trasporto era partita dalla Prefettura di Sassari alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa di Forza armata che si occupa anche del coordinamento e della gestione di queste missioni.