Le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti del proprietario di quattro immobili. L´uomo non ha dichiarato canoni di locazione immobiliare riscossi dal 2013 al 2016 A Capoterra, evasi 62mila euro



CAPOTERRA – Nell'ambito dell'azione a tutela delle entrate ed a contrasto dell'evasione fiscale, le Fiamme gialle di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di una persona di Capoterra, proprietaria di quattro immobili nella stessa località. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione di immobili.



L'attività delle Fiamme gialle ha permesso di accertare che la persona controllata ha omesso di dichiarare al Fisco gli importi dei canoni di affitto percepiti per la locazione. Complessivamente, il totale dei guadagni nascosti all'Erario, dal 2013 al 2016, ammonta a 61.800euro.